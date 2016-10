Bij Maya in Afrika

Morukuru Ownershouse.

De vlucht is geen pretje. Overstappen in Madrid en 4 uur wachten op de andere vlucht en dan nog 10 uur stilzitten op een klein keihard stoeltje, maar het was de moeite waard!

Maya en Jan stonden me al op te wachten en dan snel op weg naar een heerlijke kop koffie en dan naar hun farm, na wat boodschappen gehaald te hebben in Ellisras.

Na een lang, hobbelig zandpad komen we eindelijk aan hun hek en rijden het terrein op. De enorme keien tussen het zand had ik niet verwacht en al op de eerste keer bij het voeren, zie ik zera's, rooibokkies, impala's, kudu's, helaas komen de giraffen niet.

De volgende morgen zitten er apen te spelen voor het raam van de badkamer in mijn eigen gastenhuis, naast het huis van mijn zus. ik kan mijn geluk niet op!! Ik bekijk de omgeving en haar huis, waar in het warme Afrika haar noren aan een haakje aan het plafond hangen in haar werkkamer............jeugdsentiment. Ze kon zo goed schaatsen!

Na een paar dagen gaan we op safari in Madikwe/Morukuru en genieten een ongelofelijke luxe in een eigen lodge,met kok en personeel; helemaal voor onszelf en gaan we op weg om dieren te kijken. Ik zie leeuwen, kudu's ,olifanten zeer dichtbij en de Afrikaanse buffel en de neushoorn. Alleen het luipaard laat zich niet zien. Voorzichtig drinken giraffen naast een bokkie uit een van de waterpoelen. Het eten wat de kok ons na overleg voorschotelt is fantastisch en we genieten van elkaars gezelschap en de prachtige natuur.Mijn smartphone ligt een half uur te filmen op mijn schoot en dat filmje widen we wissen en toen...............alle 119 foto's weg. Vreselijk, maar een goede reden om volgend jaar twerug te gaan!!

Dan weer terug naar Maya's farm, waar ik het zwemseisoen open. Maya vind het water van het zwembad nog veel te koud; daar begint het voorjaar net en er zijn avonden dat we de open haard aansteken, omdat het toch wel erg fris is. De apen spelen voor het raam en de zebra's en wrattenzwijnen kijken me door het raam aan als ik in de morgen mijn tanden poets bij het fonteintje voor het raam! Ik geniet. Ook van Maya's kookkunst, maar we gaan alweer op weg voor de volgende safari in Maqungubwe, via Swartwater en Alldays, waar we een enorm huis ter beschikking hebben maar voor onszelf moeten koken en met de eigen auto het park in. Zonder gamedriver en viewer zie je veel minder wilde dieren, maar we zien weer veel olifanten heel erg dichtbij, maar geen luipaarden of neushoorns. Het water uit de rivier is vrijwel opgedroogd en dan zie je ook geen krokodillen helaas. Het uitzicht en de natuur zijn er ongelofeijk mooi. We zitten tussen hoge rotsen met holen erin. Wurgvijgen slingeren hun wortels en stengels tegen de rotsen aan. De blauwe regen gaat bloeien.Ik verwonder me over de Baobabs-bomen met enorme dikke stammen. Salamanders, gekko's en hagedissen zonnen in de eerste zonnenstralen. We rijden een prachtige route terug en zien de 7 Sisters van de andere kant. Bergketens zomaar opreizend uit de vlakte.

Na een paar dagen Leopard Leap Lodge bij Maya en Jan, neem ik afscheid van haar katten en Maria, haar huishoudelijke hulp en vlieg ik met Maya naar Kaapstad, waar we een appartement hebben gehuurd. We genieten van het uitgaansleven en het heerlijke eten aan De Waterkant. De volgende gaan we met een busje en een gezelschap naar Kaap de Goede Hoop via Chapmans Peak. Onderweg varen we naar Duiker eiland, waar ontzetten veel robben op de rotsen liggen. Nog even naar Simon Town waar we pinguins kunnen zien spelen en trippelen aan het strand. Op de terugweg nog even naar een botanische tuin bij Kaapstad en dan moe maar voldaan naar het appartement na heerlijk te hebben gegeten aan De Waterkant.

De volgende dag gaan we met de huurauto naar de wijnbergen en rijden over een hoge rotsige bergpas naar Stellenbosch waar we koffie drinken.We hebben een mooie kamer net buiten Franschhoek, waar we s'avonds heel deftig dineren op een wijngoed Pierneef@laMotte. Wat zitten zij te genieten!! De volgende dag dan naar Hermanus, waar we in de verte walvissen zien zwemmen, springen en spuiten; ongelofelijke ervaring! We rijden door naar De Kelders, waar we de volgende overnachting hebben, met een kamner met balkon aan de oceaan, maar we zien helaas geen walvissen, maar ik ga wel pootje baden in de Atlantische oceaan die zeer koud is. Ik eet die avond paëlla met verse vis en zeevruchten zo uit zee.

De volgende morgen vroeg op, om weer naar Johannisburg te vliegen, waar we in het Athol Place in de villa zullen overnachten. We ontmoeten de vrienden van Maya en Jan, die ok de eigenaren van het hotel en villa zijn en van het Morukuru Ownershous waar we de eerste safari hebben doorgebracht. Het wordt een heerlijke avond en dan de volgende dag zit mijn avondtuur en vakantie er weer op en vlieg k vai Londen terug naar Luxemburg. Mt de trein naar Clerveaux, waar een vriendin me van de trein haald. Ik was precies 24 uur onderweg en beland s'avonds moe en vol indrukken in mijn eigen bedje. Blij dat ik ale dieren weer zag, maar toch een beetje onteemd en ik doe er dagen over om weer in het ritme te komen.

Het was zo'n ervaring en zo geweldig en ok het contact met mijn zus. We zitten alweer te pannen voor volgend jaar..................